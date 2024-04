Ciclista Iúri Leitão em quinto no omnium da Taça da Nações de Milton

O ciclista luso, que conquistou o título mundial da especialidade olímpica em 2023 em Glasgow, não começou da melhor forma, tendo somado apenas um ponto no scratch, depois de terminar na 21.ª posição.



Na prova seguinte, a corrida de ritmo, conseguiu ser segundo, tendo somado 38 pontos, enquanto na eliminação foi oitavo e adicionou 26 pontos.



Iúri Leitão entrou na última prova do omnium com 65 pontos, na nona posição da classificação geral. Na corrida por pontos, o português conseguiu dobrar por duas vezes os adversários e somou pontos em dois sprints.



No final somou 111 pontos e terminou no quinto lugar, a apenas um ponto de Dylan Bibic, quarto classificado.



O primeiro lugar foi conquistado por Ethan Hayter com um total de 163 pontos. O japonês Kazushige Kuboki ficou em segundo, com 150 pontos, e o francês Benjamin Thomas em terceiro, ao somar 143 pontos.



Hoje, Iúri Leitão voltará à pista com Ivo Oliveira para disputar o madison, enquanto Daniela Campos irá disputar o omnium feminino.



Esta é a terceira prova da Taça das Nações deste ano, depois das disputadas em Adelaide e Hong Kong, e é a última pontuável para o ranking de qualificação olímpica.