Ciclista Maria Martins conquista três títulos de campeã nos Nacionais de pista

Num dia em que foram entregues 31 títulos de campeão nacional nas diversas categorias, Maria Martins (Drops Cycling Team) amealhou mais três cetros, depois de ter conquistado o campeonato nacional de omnium em dezembro.A ciclista, que em novembro se tornou a primeira medalhada do ciclismo feminino português num Europeu de pista, ao conquistar um bronze em scratch, venceu as provas de scratch, eliminação e a corrida por pontos com distinção.





Equilíbrio nos homens







As provas na elite masculina foram marcadas pelo equilíbrio: João Matias (Aviludo-Louletano) garantiu a vitória na corrida por pontos apenas na última volta, num sprint aguerrido com Iuri Leitão (Grupo Desportivo Supermercados Froiz).O novo campeão terminou a prova com 47 pontos, seguido por Leitão, com 42 pontos, e na terceira posição ficou Miguel Salgueiro (L.A. Alumínios-L.A Sport), com 38 pontos.

Já Iuri Leitão foi o vencedor em scratch, tendo relegado para o segundo lugar Francisco Duarte (Crédito Agrícola/Jorbi/Delta Cafés) e João Matias para o terceiro.