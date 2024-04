Ciclista Maria Martins em nono na prova de eliminação da Taça das Nações

A olímpica lusa esteve bem posicionada e manteve-se no grupo da frente durante grande parte da prova, mas acabou ultrapassada no último momento quando apenas restavam nove ciclistas.



A norte-americana Jennifer Valente terminou a prova em primeiro e levou o ouro, com a italiana Letizia Paternoster e norueguesa Anita Yvone Stenberg a completarem o pódio.



A participação lusa continua durante o fim de semana, com Iúri Leitão a competir hoje no omnium masculino, enquanto no domingo vão estar em pista Ivo Oliveira e Iúri Leitão no madison e Daniela Campos vai competir no omnium feminino.



Esta é a terceira prova da Taça das Nações deste ano, depois das disputadas em Adelaide e Hong Kong, e é a última prova pontuável para o ranking de qualificação olímpica.