Ciclista Maria Martins oitava no Grande Prémio Oetingen

Wiebes, de 22 anos, cumpriu os 130 quilómetros com início e fim em Oetingen em 3:30.19 horas, batendo sobre a meta as italianas Chiara Consonni (Valcar), segunda, e Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT), terceira.



Maria Martins chegou com o mesmo tempo da vencedora, no oitavo lugar, e disputou a conquista da corrida, enquanto Daniela Campos (Bizkaia Durango) e Sofia Gomes (Massi-Tactic) abandonaram.