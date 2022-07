Ciclista Mauricio Moreira regressa às vitórias no Grande Prémio Anicolor

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu hoje o sexto Grande Prémio Anicolor, dando boas indicações a menos de duas semanas do arranque da Volta a Portugal, na qual foi vice-campeão no ano passado.