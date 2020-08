Ciclista Michael Matthews regressa a `casa` na Mitchelton-Scott

Vencedor de oito etapas em grandes Voltas (três em França e Espanha e duas em Itália), Michael Matthews vai regressar à formação do seu país, de onde saiu para cumprir quatro épocas na Sunweb, assinando contrato por duas temporadas.



“Houve um momento em que simplesmente senti que era a coisa certa. Enquanto ‘sprinter’ e enquanto ciclista, sentes momentos como este e, por vezes, tens de seguir o teu instinto. Havia a oportunidade de voltar e temos de agarrá-las quando elas existem. Neste momento da minha carreira, era a coisa certa, e a equipa recebeu-me de braços abertos, o que é realmente especial”, explicou ‘Bling’, citado em comunicado.



Horas antes, tinha sido a Sunweb a despedir-se do corredor, revelando que o australiano de 29 anos não estava de acordo com a estratégia seguida pela formação alemã, que o deixou de fora do ‘oito’ da 107.ª Volta a França.



“Michael Matthews, que tinha contrato até ao fim de 2021, indicou que a abordagem tática da equipa aos ‘sprints’ e às clássicas – um método mais variado, que toma partido da crescente força coletiva da equipa -, não se enquadra precisamente no seu perfil nem na sua preferência por ser o ‘sprinter’ principal. A evolução das táticas para as clássicas e para os ‘sprints’ levou a que Matthews pedisse para procurar novas oportunidades noutro lado no final de 2020. A equipa decidiu cooperar”, esclareceu a Sunweb.



Matthews tem 37 triunfos no seu palmarés, incluindo na clássica da Bretanha, disputada há cinco dias, mas o seu maior feito foi a conquista da classificação por pontos na Volta a França de 2017.