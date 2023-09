Ciclista Miryam Nuñez vence na Volta a Portugal, Valeria Valgonen mantém amarela

Com aguaceiros a marcar parte da tirada mais longa da competição, com 111,3 quilómetros entre Aveiro e Águeda, Miryam impôs-se ao sprint a Valeria, Cristiana Valente (Glassdrive/Chanceplus/Allegro) e Natalia Vásquez (Matos Mobility/Optiria).



"Foi o quilómetro mais longo da minha vida, numa etapa bastante complexa devido à chuva", confessou Miryam Nuñez, depois de ter sido a mais forte na derradeira subida, facto que lhe permitiu subir a segunda da geral, a somente oito segundos da companheira Valeria.



O terceiro lugar do pódio está a 34 segundos, ocupado por um trio, nomeadamente as espanholas Marina Garau e Susana Pérez, e Cristiana Valente, campeã nacional de fundo, a melhor portuguesa na competição



"A ideia é que a camisola amarela fique na equipa e vamos trabalhar para levar a vitória, agora que estamos as duas bem colocadas na geral", acrescentou Miryam Nuñez.



Cristiana Valente assume que o percurso da Volta a Portugal não lhe é o "mais favorável", contudo, a lusa promete lutar para "melhorar a classificação" na última tirada, no domingo.



Valeria Valgonen lidera também por pontos, enquanto Miryam Nuñez comanda o prémio de montanha, ajudando à liderança da sua equipa, a Massi-Tactic, que apenas não controla o prémio da juventude, atualmente na posse da portuguesa Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/CA Terras do Arade), desde o prólogo.



A última etapa disputa-se no domingo, com 84,4 quilómetros entre a Murtosa e Gondomar.