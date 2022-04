Ciclista polaco Kwiatkowski triunfa na Amstel Gold Race por milímetros

'Kwiato', 31 anos e campeão do mundo em 2014, reeditou o seu êxito nesta corrida neerlandesa sete anos depois, mas só após o duelo final com o francés Benoit Cosnefroy (AG2R), nos derradeiros 200 metros, após o duo se ter destacado do pelotão na última de várias fugas durante o percurso, com 33 contagens de montanha.



O corredor polaco terminou com um registo de 6:01.19 horas (média:42,6 km/h), o mesmo do gaulês – que chegou a comemorar o triunfo num primeiro momento -, seguindo-se o belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), a 10 segundos, enquanto o neerlandês e favorito Mathieu van der Poel (Alpecin) foi quarto classificado, à frente de um grupo perseguidor, que concluiu 20 segundos depois dos primeiros.



Kwiatkowski aproveitou a penúltima passagem pelo alto de Cauberg (800 metros com pendente de 6%) e escapou-se aos até aí homens mais fortes, sendo apenas acompanhado até final por Cosnefroy, nos derradeiros 20 quilómetros, numa etapa controlada maioritariamente pela sua equipa, a INEOS.



O português Ivo Oliveira (UAE-Emirates) não conseguiu ficar entre os 117 corredores que terminaram esta clássica ‘montanha russa’ dos Países Baixos, tendo desistido da corrida.