Ciclista Remco Evenepoel estreia-se em `monumentos` na Lombardia

"Vou tentar estar nas melhores condições nessa altura [15 de agosto]. É uma corrida bela e prestigiada. Temos estado a falar com a equipa e vamos ter uma formação sólida", disse o belga, de 20 anos, considerado uma das grandes esperanças do ciclismo mundial.



Campeão europeu de contrarrelógio e vice-campeão mundial da mesma especialidade, Evenepoel teme as altas temperaturas que vai encontrar na prova italiana, que é uma das cinco clássicas conhecidas, pela sua antiguidade e historial, como ‘monumentos’.



Colega de João Almeida na equipa belga, que lidera o ‘ranking’ mundial, aquele que, para muitos, é o novo Eddy Merckx (considerado o melhor ciclista de sempre), tem previstas no reinício da temporada, suspensa pela covid-19, presenças na Volta a Burgos, na Volta a Polónia, nos Europeus e em algumas clássicas na Bélgica.



Evenepoel foi um dos ciclistas em evidência no início desta temporada, tendo conquistado as duas competições em que participou: a Volta a San Juan, na Argentina, e a Volta ao Algarve, prova em que somou ainda duas vitórias de etapa.