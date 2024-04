Ciclista Romain Grégoire vence etapa na Volta ao País Basco e Skjelmose lidera

No dia seguinte à grave queda que tirou da corrida Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), Grégoire foi o mais rápido no sprint em grupo reduzido, terminando os 175,9 quilómetros entre Vitoria-Gasteiz e Amorebieta-Etxano com o tempo de 03:43.28 horas.



O venezuelano Orluis Aular (Caja Rural) foi segundo, enquanto o alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) chegou em terceiro.



Na geral, Skjelmose continua na frente, agora com apenas dois segundos de vantagem sobre Schachmann, enquanto o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) está em terceiro, a quatro segundos.



O português Nelson Oliveira (Movistar) não conseguiu estar junto do grupo de 34 ciclistas que chegou na frente e foi 50.º na etapa, a 01.06 minutos, e na geral ‘caiu’ do nono posto para o 30.º, a 1.24 minutos do líder.



Na etapa de hoje, o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) também foi vítima de uma queda grave, que afetou outros ciclistas, e abandonou a corrida com uma fratura na clavícula.



No sábado, a sexta etapa com 137,8 quilómetros, com início e fim em Eibar, vai ter sete contagens de montanha, três delas de primeira categoria, num dia importante para as contas da geral.