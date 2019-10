Ciclista Ruben Guerreiro vai correr pela Education First em 2020

O ciclista português Ruben Guerreiro assinou contrato com a norte-americana Education First para a temporada 2020, mantendo-se no WorldTour, após dois anos na Trek-Segafredo e a época de 2019 na Katusha-Alpecin.

Aos 25 anos, o luso acabou a Volta a Espanha, em setembro, na 17.ª posição, chamando a atenção para várias equipas WorldTour, assegurando um regresso aos Estados Unidos, onde já tinha corrido pela Axeon Hagens Berman, entre 2015 e 2016, e na Trek, de 2017 a 2018.

"Para mim, é como regressar a casa, os Estados Unidos são o meu segundo país, e estou muito feliz por assinar pela Education First", afirmou o corredor, citado pela equipa.

Guerreiro nota a vontade de "continuar a crescer como ciclista de `grandes Voltas`" e o chefe da equipa, Jonathan Vaughters, destaca como Rúben "é arriscado, mas também consegue segurar o risco".

"Ao negociarmos o contrato, ele disse-me que não aceitava o que lhe propus porque valia mais. Pediu-me que visse a `Vuelta` no dia seguinte, e acabou em segundo. Fiquei logo impressionado", revelou.

Vencedor da Volta a Portugal do Futuro em 2014, triunfou já em 2015 no Grande Prémio Liberty Seguros e arrancou, depois, para uma carreira internacional que vai para o quarto ano consecutivo de WorldTour.

Foi sexto na Volta à Turquia em 2018 e, já este ano, arrancou a época com um oitavo lugar final no Tour Down Under, na Austrália, antes de `brilhar` em Espanha, como 17.º na geral final e quinto melhor jovem.