Ciclista Rui Costa em 12.º no Troféu Serra Tramuntana

O ciclista português Rui Costa (EF Education-Easy Post) foi esta sexta-feira o 12.º classificado no Troféu Serra Tramuntana, corrida do ‘Challenge Mallorca’ ganha pelo belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).

Van Eetvelt, de 22 anos, foi o mais rápido no final dos 153,8 quilómetros entre Selva e Lluc, cumprindo a distância em 3:34.43 horas e batendo num sprint restrito o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), segundo, e o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), terceiro.



Rui Costa chegou num grupo de perseguidores que cortou a meta a 1.32 minutos do vencedor, somando um 12.º posto em Lluc.



O ciclista luso de 37 anos faz por estes dias a estreia pela EF Education-Easy Post, após uma temporada na Intermarché-Circus-Wanty, continuando em terras maiorquinas para vários outros troféus do ‘Challenge’, com sábado a oferecer Pollença-Port d’Andratx e domingo o Troféu Palma.