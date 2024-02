Ciclista Rui Costa operado com sucesso após queda na Volta ao Algarve

“Cirurgia concluída com sucesso. Agora, foco total na recuperação. Voltarei em breve e ainda mais forte”, escreveu o ciclista poveiro de 37 anos, na rede social Instagram.



Na sexta-feira, o campeão do mundo de fundo de 2013 caiu ao longo da terceira etapa da 50.ª edição da ‘Algarvia’, acabando por abandonar uma corrida em que tinha acabado em 10.º em 2023, bem como terceiro em 2014, quarto em 2020 e quinto em 2013 e 2012.



A equipa EF Education-Easy Post confirmou, depois, que o português foi sujeito a exames que confirmaram “fraturas na escápula e clavícula direitas, tendo sido diagnosticado com uma concussão”.



É o primeiro ano do veterano ciclista português na formação norte-americana do pelotão WorldTour.