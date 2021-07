Ciclista Rui Oliveira em quinto na primeira etapa da Volta à Valónia

A primeira etapa, que ligou Gennape a Héron, ao longo de 185,7 quilómetros, acabou por ser discutida ao sprint, com Groenewegen a bater o francês Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e o belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), chegando com o tempo de 04:21:36 horas.



Rui Oliveira também esteve na discussão da etapa e acabou por chegar em quinto, enquanto André Carvalho (Cofidis) terminou em 47.º, com o mesmo tempo do vencedor, tal como Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon), que chegou em 59.º.



Na quarta-feira, a segunda etapa vai começar e terminar em Zolder, com os ciclistas a percorrerem 120 quilómetros, com várias subidas ao longo do percurso.