Ciclista Rui Oliveira foi 35.º na Ronde van Limburg

O jovem belga, de 20 anos, impôs-se ao 'sprint' no final dos 202,6 quilómetros entre Hasselt e Tongeren, batendo o italiano Simone Consonni (Cofidis), segundo, e o neerlandês Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), terceiro.



Esta foi a sexta vitória da temporada para Arnaud de Lie, que está a cumprir a sua primeira época como profissional.



Rui Oliveira chegou na 35.ª posição, a 21 segundos do vencedor, que concluiu a clássica belga em 4:40.58 horas, enquanto o outro português em prova, André Carvalho (Cofidis), foi 85.º, a 2.33 minutos do corredor da Lotto Soudal.