Ciclista russo Aleksandr Grigorev vence Clássica de Viana do Castelo

Aleksandr Grigorev cortou a meta ao fim de 4:29.01 horas, seguido do seu companheiro de equipa César Martingil, que foi segundo a oito segundos, e de Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon), o campeão português de fundo de sub-23, terceiro, a 33 segundos.



A prova, iniciada em Vila Franca do Lima, começou rápida e com várias tentativas sempre anuladas pelo pelotão, até à primeira das quatro subidas ao Santuário de Santa Luzia, quando estava disputada cerca de metade da corrida.



O ataque colocou na dianteira um grupo com pouco mais de 10 ciclistas, com representantes da maioria das equipas continentais. O campeão nacional de fundo, José Neves (W52-FC Porto), atacou na segunda passagem por Santa Luzia, Grigorev foi dos poucos que responderam e acabou por se isolar, pedalando mais de 30 quilómetros sozinho.



O Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel também ganhou por equipas e Aleksandr Grigorev juntou as classificações do empedrado e da terra batida ao triunfo absoluto. João Matias (Louletano-Loulé Concelho) venceu a classificação das metas volantes e Marcelo Gabriel (Porminho-Team Sub-23) foi o melhor elemento das equipas de clube.