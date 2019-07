Ciclista Tiago Ferreira sagra-se campeão europeu de maratona BTT

Lusa Comentários 06 Jul, 2019, 16:20 | Outras Modalidades

Tiago Ferreira ficou à frente do italiano Samuele Porro, segundo classificado a quatro segundos, e do estónio Peeter Pruus, terceiro a 11 segundos.



O também português José Dias (DMT Racing Team) foi o oitavo classificado, a 5.49 minutos, numa prova em que tentou 'apoiar' o companheiro de equipa, com o selecionador nacional a realçar esse mesmo papel.



"Foi um trabalho espetacular do Tiago Ferreira e do José Dias, que foi uma companhia constante, trabalhando muito para o resultado final e conseguindo, ainda assim, ficar na oitava posição. O Tiago esteve mesmo muito forte, numa luta a cinco", salientou o selecionador Pedro Vigário.



Os dois ciclistas tentaram manter-se nas posições mais adiantadas, num percurso que teve um acumulado de subida na ordem dos 3.000 metros, e Tiago Ferreira garantiu o triunfo após atacar a quilómetro e meio do final, e vencer isolado.



"Os italianos não trabalhavam no grupo da frente e temi que começassem a atacar-me à vez, como no ano passado. Ataquei a quilómetro e meio da meta e entrei na última descida estilo 'kamikaze'", afirmou o ciclista campeão europeu.



Tiago Ferreira disse que sabia ser importante 'sobreviver' aos primeiros 45 quilómetros, "perigosos" nas quedas e avarias, e que se isso acontecesse teria uma segunda metade ao seu jeito: com "estradões largos e asfalto".



Depois de ter sido campeão mundial e vice-campeão europeu de maratona em 2016, e campeão europeu e vice-campeão mundial em 2017, o ciclista volta agora ao lugar mais alto do pódio num Europeu.