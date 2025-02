Ciclista Tim Merlier vence nos Emirados Árabes Unidos, Pogacar continua líder

O campeão europeu Merlier, que já tinha ganho na véspera, cumpriu os 165 quilómetros entre o Abu Dhabi Cycling Club e o Abu Dhabi Breakwater em 03:44.14, batendo o compatriota Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e o italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek), que completaram o pódio.



Na geral individual, o campeão do Mundo Pogacar comanda com 21 segundos de avanço para o britânico Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) e 27 para o espanhol Iván Romero (Movistar).



Domingo disputa-se a sétima e última etapa, com 176 quilómetros com início em Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium e fim em Jebel Hafeet, prova plana que, no entanto, termina com forte subida nos últimos quilómetros.



“Estou habituado ao Jebel Hafeet. Já ganhei lá várias vezes, mas também perdi uma ocasião para o Adam Yates, que agora é meu companheiro de equipa. Espero ter boas pernas no domingo. Vai ser outro dia com vento, então teremos de manter o foco do início ao fim”, comentou Pogacar, que procura o ‘tri’, depois de ter vencido a competição em 2021 e 2022.