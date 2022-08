Ciclista Wout Van Aert vence 86.º Clássica da Bretanha

O ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) venceu hoje a 86.º Clássica da Bretanha em bicicleta, batendo o francês Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) e o dinamarquês Alexander kamp (Trek-Segrafredo) no sprint final.