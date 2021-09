Ciclistas Maria Martins e Iúri Leitão campeões nacionais de omnium

Maria Martins, sétima em Tóquio2020, venceu as quatro provas do omnium, que dominou por completo, num pódio completo com Daniela Campos (Bizkaia-Durango) e Beatriz Roxo (Academia de Ciclismo de Paredes).



No setor masculino, Iúri Leitão levou a melhor, com 197 pontos, superiorizando-se a João Matias (Louletano), com 165, e Diogo Narciso (Sicasal-Miticar), com 143, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



A dupla composta por Daniel Dias e Iúri Leitão conquistou o título em madison.