Cidade chinesa de Chengdu vence Lisboa na corrida ao Mundial de ténis de mesa

A Assembleia Geral da Federação Internacional (ITTF), reunida em Budapeste, optou por Chengdu, que recebeu 75 dos 129 votos disponíveis, informou a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).



A apresentação portuguesa foi realizada na capital húngara pelo presidente da FPTM, Pedro Moura, pela diretora de marketing da candidatura, Helena Torres, e contou com a presença do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, e pelo vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro.



Além de Lisboa, também a cidade japonesa de Kitakyushu tinha apresentado uma candidatura.



O campeonato do mundo individual de 2022 vai ser realizado em Houston, nos Estados Unidos, cidade escolhida em detrimento de Agadir, em Marrocos.