Cinco lusos nas "meias" de trampolim dos Europeus

Primeiro classificado entre 65 concorrentes, Pedro Ferreira vai participar na meia-final masculina, agendada para a manhã de domingo, assim como Diogo Abreu, nono, enquanto Gabriel Albuquerque, ginasta que já ultrapassou os 60.000 pontos, mas ficou aquém dos 50.000 em cada um dos dois saltos, e Ricardo Santos falharam o apuramento.



Já Ingrid Maior, nona classificada, Catarina Nunes, 13.ª, e Mariana Carvalho, 17.ª, garantiram a meia-final feminina, também marcada para domingo, e a final por equipas, após uma fase de qualificação com 55 ginastas em que Sofia Correia, 18.ª, foi a única portuguesa a ficar pelo caminho.



Atletas otimistas



Sétimo classificado nos Mundiais de 2023, disputados em novembro, na cidade inglesa de Birmingham, Pedro Ferreira alcançou 58.490 pontos no primeiro salto e ascendeu ao topo da qualificação no segundo, com 59.290, num dia em sente ter feito “o que era suposto”.



“Apesar de o nível mais alto nas Taças do Mundo, Taças do Mundo há muitas. Se uma correr mal, temos outra no mês seguinte. Os Europeus acontecem de dois em dois anos, e o facto de ser em Portugal acrescenta pressão. Se fizesse as minhas séries normais, estaria no topo. A competição era comigo mesmo”, disse à Lusa o ginasta de 27 anos.



O outro português apurado, Diogo Abreu, alcançou 57.550 pontos à segunda tentativa, depois de uma primeira que falhou parcialmente e lhe valeu apenas 33.030 pontos, enquanto Gabriel Albuquerque, quarto nos Mundiais de 2023, foi 52.º, com 48.340, após falhar parcialmente ambas os saltos, e Ricardo Santos 62.º, com 18.990 pontos.



“Vínhamos aqui para ser campeões por equipas. Queríamos muito fazê-lo em Portugal, mas não é por o Europeu ser em Portugal que vai correr tudo bem. Há dois anos, fomos vice-campeões da Europa. Seremos na próxima ou na edição que virá a seguir”, referiu o ginasta do Sporting Diogo Abreu.



Na prova feminina, em que a britânica Bryony Page foi primeira, com 55.660 pontos, Ingrid Maior conseguiu o melhor salto à primeira tentativa (53.450 pontos), tal como Catarina Nunes (52.710) e Mariana Carvalho (52.200), enquanto Sofia Correia, ginasta ainda com hipótese de acesso a Paris 2024, alcançou 52.070 pontos no segundo salto, após um primeiro de 10.990.



“Por mais que a prova não tenha sido como gostaria, dá-me margem para melhorar nas meias-finais e na final por equipas. Os resultados são importantes, mas estou a fazer uma preparação muito extensa e difícil que está a surtir efeito”, disse à Lusa Ingrid Maior, de 27 anos.



A 29.ª edição dos Europeus de trampolins prolonga–se até domingo, no pavilhão multiusos de Guimarães.