Cinco medalhas para Portugal no Europeu de Atletismo WPA

Lusa Comentários 22 Ago, 2018, 21:40 | Outras Modalidades

Nesta competição, da World Para Athletics (WPA), Mário Trindade subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100 metros da classe T52 e Carina Paim e Sandro Baessa conquistaram o ouro nos 400 metros da classe T20, prova em que Carlos Freitas assegurou o bronze. Carolina Duarte arrecadou a prata nos 200 metros da classe T13.

Carina Paim fez a marca de 57,29 segundos o que lhe valeu também o recorde da Europa. Na mesma prova mas na vertente masculina, Sandro Baessa concluiu em 49,60 segundos, recorde dos Campeonatos da Europa. O agora campeão europeu teve a companhia na mesma final de Carlos Freitas, que arrecadou o bronze com o tempo de 52,16 segundos e de Carlos Lima que concluiu a prova no quarto lugar, três décimos mais tarde.

Mário Trindade venceu nos 100 metros da classe T52, com o tempo de 18,53 segundos que lhe valeu também o recorde de Campeonatos. Já Carolina Duarte assegurou a prata nos 200 metros da classe T13, com a marca de 25,38 segundos, num dia que contou também com as classificações de Maria Graça Fernandes no sexto lugar do salto em comprimento com 4,14 metros e de Hugo Correia, desclassificado nos 100 metros da classe RR2.

Com os cinco pódios do dia de hoje, Portugal aumenta para sete as medalhas já conquistadas nestes Campeonatos da Europa de atletismo WPA depois dos terceiros lugares de Luís Gonçalves nos 100 metros T12 e de Maria Graça Fernandes nos 400 metros T38.