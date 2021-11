Cinco surfistas lusos avançam no Open dos Açores de surf

O trio luso acabou em segundo nos seus "heats", com Guilherme Fonseca a somar 12,74 pontos no primeiro, Pedro Henrique com 13,40 no terceiro e Francisco Almeida 13 pontos no quarto.Vasco Ribeiro e Diogo Viegas ainda vão competir no "heat" oito, Jacome Correia no nove, Eduardo Fernandes no 10 e Guilherme Ribeiro no 11.Na competição feminina avançaram para a ronda 32 as surfistas Gabriela Dinis (10) e Camila Cardoso (5,97), juntando-se às olímpicas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot, a Francisca Veselko, a Carolina Mendes e a Mafalda Lopes, que entram nesta fase.

Na praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.