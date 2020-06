Circuitos de ténis masculino e feminino regressam com torneios em agosto

A informação foi hoje avançada pelas duas Associações, definindo a retoma do ténis e calendarização de torneios, após a suspensão dos circuitos em março e posteriormente adiamento, devido à pandemia da covid-19.



O circuito ATP terá a sua retoma em Washington, ainda antes dos ‘majors’ US Open (31 de agosto a 13 de setembro) e Roland Garros (21 de setembro a 11 de outubro), com Wimbledon – que completa o ‘Grand slam’ – a ter sido cancelado ainda em abril.



Em masculinos, o circuito anunciou também hoje o torneio de Cincinnati (a ser jogado em Flushing Meadows, mesmo palco do US Open) a partir de 22 de agosto, e os torneios de Kitzbühel (08 setembro), Madrid (13 de setembro) e Roma (20 de setembro).



Em femininos, a retoma acontece em Palermo, com o circuito feminino a calendarizar torneios até final do ano, entre os quais o Masters de final de época, programado para 09 de novembro em Shenzhen, na China.



Em sentido contrário, a ATP ainda não programou torneios após Roland Garros, com a Associação a “estudar todas as opções para juntar torneios ATP 500 e 250, caso as circunstâncias o permitam”.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.