Clássica de Liège, etapa do Tour e Mundial são metas de Ruben Guerreiro

Uma boa prestação na clássica ciclista Liège-Bastogne-Liège, numa etapa do "Tour de França" e no Campeonato do Mundo são as próximas metas do português Ruben Guerreiro, revelou o camisola azul do ‘Giro’ 2020.