Cláudia Santos vence heptatlo nos Europeus de atletismo para deficiência intelectual

17 Jul, 2018

Além do título europeu de Cláudia Santos, também Lenine Cunha, igualmente no heptatlo, e Joana Silva, nos 5.000 metros, subiram hoje ao pódio na competição, que decorre até sexta-feira.



Lenine Cunha voltou a conquistar uma medalha de prata, depois do segundo lugar no triplo salto, na segunda-feira, quando Cláudia Santos terminou em segundo nos 400 metros barreiras, enquanto Joana Silva tinha sido quarta nos 5.000 metros marcha.



A seleção lusa juntou três medalhas às seis conquistadas no primeiro dia, após uma jornada em que Paulo Benevente e Domingos Magalhães concluíram no quarto lugar as provas de 3.000 metros obstáculos e do lançamento do disco, respetivamente.



José Azevedo foi sétimo nos 1.500 metros, com uma marca que lhe valeu a integração no projeto paralímpico, e Carlos Freitas terminou em nono nos 200 metros, numa corrida em que Carlos Lima ficou em 13.º.



A nona edição dos Europeus INAS decorre até sexta-feira.