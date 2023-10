No Burhan Felek Voleybol Salonu de Istambul, o domínio foi total por parte da equipa anfitriã, que ganhou com os parciais de 25-17, 25-11 e 25-10, em 69 minutos.Katia Silva, com sete pontos, foi a melhor pontuadora da equipa portuguesa, enquanto Melyssa Xavier registou seis e Carol Westermann cinco.A equipa de São Miguel vai agora receber, no Complexo Desportivo das Laranjeiras, em Ponta Delgada, a formação turca, em 18 de outubro.