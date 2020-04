Clubes de hóquei patins aceitam fim da Liga Europeia e adiar Europeu

A Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA) manifestou-se hoje a favor do encerramento da Liga Europeia 2019/20 e do adiamento para 2022 do campeonato da Europa de seleções, que devia ser este verão em França.