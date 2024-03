COI acusa Rússia de querer politizar o desporto

Em comunicado, o COI começa por reiterar a sua “forte posição contra a politização do desporto”, antes de denunciar a intenção de o governo russo de “organizar eventos desportivos com motivações meramente políticas”, numa alusão aos Jogos da Amizade, criados pela Rússia como alternativa aos Jogos Olímpicos.”, revela o organismo olímpico.Segundo o COI, as motivações políticas da federação russa são ainda mais evidentes, uma vez que está “deliberadamente a contornar as organizações desportivas nos seus países alvo”, o que representa “uma flagrante violação da Carta Olímpica”, assim como de “várias resoluções das Nações Unidas”.”, alerta.O COI considera ainda que o governo russo mostra “total desrespeito pelas normas antidoping globais e a integridade das competições”, recordando que este é o mesmo governo que “esteve implicado num programa de dopagem sistemático nos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi2014 e, posteriormente, na manipulação de dados antidoping”.A Agência Mundial Antidopagem (AMA) advertiu há uma semana para a impossibilidade de garantir o controlo dos Jogos da Amizade, algo mencionado também na nota do COI.”, conclui o organismo olímpico.