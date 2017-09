COI admite trégua olímpica para Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul

Lusa 16 Set, 2017, 11:53 | Outras Modalidades

"Nada mudou e a nossa confiança mantém-se", frisou o alemão Thomas Bach, corroborando a posição de que "não existe um plano B", transmitida na véspera por um porta-voz do COI.



Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 estão marcados para Pyeongchang, entre 09 e 25 de fevereiro.



"Nós apelamos a uma solução diplomática e à paz", sublinhou Bach, admitindo uma trégua olímpica negociada sob a égide da ONU, cujo Conselho de Segurança condenou, na sexta-feira, os testes realizados pela Coreia do Norte.



Bach vai estar na ONU na próxima semana, mas reiterou que o COI não tem planos para se envolver diplomaticamente na crise das Coreias.



O membro norte-coreano do COI, Ung Chang, disse esperar que os Jogos de Inverno se realizem como planeado, mas que ninguém sabe se a Coreia do Sul estará segura para as competições.



Na sexta-feira, após uma reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU "condenou firmemente" o lançamento do míssil balístico da Coreia do Norte que sobrevoou o Japão, considerando que se tratou de um ato "altamente provocatório",



Esta condenação ocorreu após um novo disparo de míssil norte-coreano que sobrevoou o Japão, menos de uma semana após a adoção pelo Conselho de Segurança da ONU de uma oitava série de sanções para tentar convencer o país a renunciar aos seus programas balístico e nuclear.



Pyongyang lançou na sexta-feira um novo míssil balístico, o 10.º desde maio, que sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, antes de cair a aproximadamente 2.000 quilómetros do cabo de Erimo, no oceano Pacífico.