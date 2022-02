COI critica Moscovo por incumprimento da trégua olímpica

”, refere o COI, em comunicado.O organismo diz que a resolução que aprova o período de trégua olímpica foi aprovada em 2 de dezembro de 2021 pela Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), de forma consensual pelos 183 estados-membros.O COI recorda e reitera “” feitos pelo seu presidente, Thomas Bach, nos discursos de abertura e encerramento dos Jogos Pequim2022, que decorreram entre 4 e 20 de fevereiro.No comunicado,e acrescenta terA Rússia lançou de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um “pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk”, no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a “desmilitarização e desnazificação” do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.