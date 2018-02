COI levanta suspensão ao comité brasileiro

Mário Aleixo - RTP 04 Fev, 2018, 09:34 / atualizado em 04 Fev, 2018, 09:34 | Outras Modalidades

Carlos Nuzman, ex-presidente do Comité Organizador dos Jogos do Rio2016 e antigo presidente do COB, foi preso em outubro, acusado de delitos de "corrupção, branqueamento de capitais e associação criminosa".



O dirigente é ainda suspeito da compra de votos para obter a organização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.



Na reunião, no último sábado em PyeongChang, cidade sul-coreana onde decorrerão os Jogos Olímpicos de inverno, o COI indicou ter tido a colaboração "estreita do COB", desde a sua suspensão provisória em outubro de 2017.



"Mostrou-se extremamente cooperante e tomou imediatamente uma série de medidas em resposta às preocupações do COI", referiu o organismo máximo olímpico, adiantando que foi feita a revisão estatutária do Comité brasileiro, em concordância com a boa governação.



O COI também assinalou que o organismo brasileiro "não esteve, de nenhuma maneira, implicado nas acusações que pendem sobre Carlos Nuzman, no âmbito da acusação levada a cabo pela Procuradoria federação do Brasil.