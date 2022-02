COI mantém skate, escalada e surf nos JO de Angeles em 2028

O programa de Los Angeles2028 não inclui, para já, boxe, levantamento de peso e pentatlo moderno, dado que são modalidades que ainda terão que cumprir as condições exigidas pelo COI para a sua continuidade nos Jogos Olímpicos.



Los Angeles2028 terá um “forte foco na juventude” e para além das modalidades já anunciadas no programa básico outras poderão se juntar, propostas pela comissão organizadora de 2028 e que devem ser aprovadas em 2023.



A lista das 28 modalidades já aprovadas é composta por atletismo, remo, badminton, basquetebol, canoagem, ciclismo, equitação, esgrima, futebol, golfe, ginástica, andebol, hóquei em campo, judo, luta livre, natação, râguebi, taekwondo, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo, vela, voleibol, surf, skate e escalada.



As modalidades de boxe, levantamento de peso e pentatlo moderno encontram-se em fase de análise pelo COI, devido a questões administrativas, financeiras e de integridade no caso das duas primeiras e formato e custos em relação à última.



Em relação ao futebol e ao possível impacto nos Jogos Olímpicos de um Mundial a cada dois anos, o COI concordou em “continuar a acompanhando a evolução do calendário internacional de eventos”.



Três membros da assembleia olímpica manifestaram-se contra o Mundial de periodicidade bienal, considerando que essa pretensão da FIFA é “contrária à dos valores olímpicos” e prejudicaria o desporto, “especialmente o futebol”.



O anúncio do programa básico de Los Angeles2028 decorreu na 139.ª Sessão do Comité Olímpico Internacional (COI), que decorre em formato reduzido, devido à pandemia de covid-19, na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.