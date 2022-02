COI pede jogos politicamente neutros

As declarações foram feitas pelo presidente da organização, Thomas Bach, na véspera da abertura de Pequim, depois de os Estados Unidos terem apelado a um boicote diplomático aos Jogos de Inverno devido à situação dos direitos humanos no país.", disse Bach.O líder, que se referiu à assinatura da resolução da ONU a favor da trégua olímpica "por consenso de todos os 193 estados-membros", disse que embora "o desporto por si só não possa criar paz", "palavras e símbolos que mostram como o mundo pode ser se todos respeitarmos as mesmas regras e uns aos outros" são também importantes.", disse.".

Bach recordou que os Jogos Olímpicos "farão de novo história" esta sexta-feira: "Pequim tornar-se-á oficialmente a primeira cidade da história a acolher as edições de Verão e de Inverno dos Jogos Olímpicos".