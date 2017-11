COI ratifica desclassificação de duas atletas russas

Lusa 30 Nov, 2017, 17:19 | Outras Modalidades

O anúncio do COI acontece dois dias depois de a federação russa de atletismo ter revelado que as duas atletas tinham sido desclassificadas por terem dado positivo por doping.



Em Londres2012, Yulia Gushchina foi 15.ª nos 400 metros e fez parte da equipa que conquistou a medalha prata nos 4x400 estafetas, mas que já a tinha perdido em fevereiro, devido à da desclassificação por doping de Antonia Krivoshapka.



Já Anna Nazova, tinha sido quinta no comprimento em 2012, ao saltar 6,77 metros.



Na sequência da reanálise das amostras recolhidas nos Jogos Olímpicos Pequim2008 e Londres2012, mais de uma centena de novos casos de dopagem foram revelados, a maioria dos quais no halterofilismo e no atletismo.



O COI reanalisou 584 amostras de Londres2012, tendo detetado 49 casos de doping, 21 dos quais de atletas russos.