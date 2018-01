COI reúne com Coreias para definir participação norte-coreana nos Jogos de Inverno

Lusa 10 Jan, 2018, 16:48 | Outras Modalidades

Num comunicado divulgado hoje, O COI explica que Thomas Bach propôs uma reunião quadripartida para decidir a participação dos desportistas do Comité Olímpico da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, que se disputam de 09 a 25 de fevereiro, na Coreia do Sul.



Na reunião, que será presidida por Bach, participará também o Comité Organizador da competição, além dos presidentes dos Comités olímpicos nacionais da Coreia do Norte e do Sul.



O anúncio da reunião ocorre um dia depois de Thomas Bach ter expressado a sua satisfação pelos gestos de aproximação protagonizadas pelas duas Coreias, em particular pelas propostas para permitir a participação norte-coreana nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno.



Num encontro entre delegados de ambos os governos, o primeiro do género que acontece em mais de dois anos, o regime norte-coreano aceitou o convite da Coreia do Sul para participar nos Jogos de PyeongChang e fez saber que enviará uma delegação desportiva ao evento.



Na reunião do próximo dia 20 serão tomadas decisões essenciais, anunciou o COI em comunicado, como sejam "o número e os nomes dos desportistas e dos dirigentes norte-coreanos" que irão participar no evento, visto que o prazo de inscrição já expirou.



"O COI também decidirá o formato da participação, incluindo questões relacionadas com o protocolo oficial, como a bandeira, o hino, cerimónias, vestuário, entre outros", pode ler-se no comunicado.