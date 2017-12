Comité Olímpico da Rússia banido dos Jogos Olímpicos de Inverno

RTP 05 Dez, 2017, 19:21 / atualizado em 05 Dez, 2017, 19:28 | Outras Modalidades

Além do afastamento do Comité Olímpico russo dos próximos Jogos de Inverno, o vice-primeiro-ministro russo Vitali Moutko, com a pasta do desporto, fica definitivamente banido de todas as competições olímpicas.



Por sua vez, o presidente do Comité Olímpico da Rússia, Alexander Zhukov, vê suspenso o estatuto de membro do Comité Olímpico Internacional.Sobre Moscovo recai a acusação de ter montado um sistema de doping institucionalizado entre 2011 e 2015, concretamente durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sotchi.



“Trata-se de um ataque sem precedentes contra a integridade dos Jogos Olímpicos e do desporto. A comissão executiva do COI aplicou sanções proporcionais face à manipulação sistémica”, afirma em comunicado o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.



Esta decisão acontece dois anos depois de a Federação Internacional de Atletismo ter suspendido a Federação Russa, a 13 de novembro de 2015. E quase 17 meses após as revelações do Relatório McLaren, que apontava para um esquema de doping no desporto russo com o envolvimento quer do poder político, quer dos serviços secretos.



Recorde-se que antes dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o COI renunciou a suspender a Rússia, delegando nas federações internacionais a tarefa da triagem de atletas deste país, que acabou por se fazer representar por 276 desportistas no Brasil – a comitiva inicial incluía 387.



O afastamento da Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno é anunciado ao fim de ano e meio de inquéritos conduzidos por duas comissões presididas pelos suíços Denis Oswald e Samuel Schmid.



