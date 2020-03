Comité Olímpico Internacional seguirá direções da OMS para Tóquio2020

Segundo Thomas Bach, que deu uma entrevista ao canal televisivo alemão ARD, a intenção é seguir as direções da OMS, mas a pandemia já está a causar "sérios problemas nas competições de apuramento" para o evento, que decorre de 24 de julho a 09 de agosto.



"Os sistemas de qualificação estão em perigo (em algumas modalidades). (...) Teremos de reagir de forma flexível", explicou Bach.



Segundo o dirigente, atletas que venham de zonas particularmente afetadas pela pandemia devem poder participar num sistema "que seja justo dentro destas condições extremamente difícieis".



Apesar de hoje ter garantido que o COI trabalha da mesma forma com vista a Tóquio2020, na cerimónia em que foi acesa a chama olímpica, na Grécia, têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade, e responsabilidade, de organizar o evento no verão, na capital japonesa, à luz da pandemia.



Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu o adiamento dos Jogos até 2021.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.