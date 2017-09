Comité Olímpico Internacional vai apoiar países afetados

Lusa 12 Set, 2017, 09:20 | Outras Modalidades

O donativo vai ser entregue aos comités olímpicos dos países afetados e pode aumentar em função da avaliação dos prejuízos nas próximas semanas, indicou.

"Vamos apurar os danos no campo do desporto e instalações. Isso permitir-nos-á determinar se há necessidade de mais apoio", afirmou Bach, durante uma conferência de imprensa em Lima, após uma reunião com o conselho executivo para preparar a próxima assembleia do COI, que tem início na quarta-feira.

Bach expressou ainda condolências pelas vítimas e por todos aqueles que o Irma, um dos furacões mais fortes de sempre, com ventos que atingiram 300 quilómetros por hora, arrasaram uma série de países como Cuba, Porto Rico, República Dominicana ou Estados Unidos.

O Irma -- qualificado pela Organização Mundial de Meteorologia como o furacão mais forte de sempre no Atlântico -- enfraqueceu na segunda-feira ao atravessar o estado norte-americano da Flórida, perdendo a designação de furacão e passando a ser classificado como tempestade tropical.

O balanço da passagem do furacão Irma por Cuba foi um dos mais graves nas Caraíbas, com o registo de dez vítimas de um total de pelo menos 40.