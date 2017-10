Comité Olímpico pede corte nas despesas de Tóquio`2020

Mário Aleixo - RTP 03 Out, 2017, 10:03 / atualizado em 03 Out, 2017, 10:03 | Outras Modalidades

No arranque do sétimo encontro com o comité organizador sobre os preparativos para os Jogos de 2020, o australiano John Coates pediu uma redução do orçamento previsto: 12.081 milhões de euros para os Olímpicos e 13.589 milhões para os Paralímpicos.



"O COI queria ver cortes de mil milhões de dólares nos Jogos Olímpicos de Verão e de outros 500 milhões nos de Inverno", afirmou Coates.



O vice-presidente do COI aposta nas fontes de receitas, como a venda de bilhetes ou os patrocinadores, dizendo que é possível cortar no custo de serviços na Aldeia Olímpica e do dispositivo de segurança, entre outros.



O presidente do comité organizador, Yoshiro Mori, mostrou-se disponível para explorar formas de poupança dentro do acordado com o COI.