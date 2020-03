Comité paralímpico adia Europeus de atletismo adaptado

Em comunicado, o IPC explica que a decisão foi tomada pelo comité organizador do evento, que deveria realizar-se em Bydgoszcz, entre 02 e 07 de junho, depois de consultadas as autoridades de saúde polacas, com o objetivo de “proteger a saúde de todos os envolvidos”.



O IPC garante que a intenção é realizar a prova ainda este ano e afirma que organizadores e patrocinadores vão procurar uma data alternativa, tendo sempre em conta o evoluir da situação da pandemia da covid-19.



Os Europeus de atletismo adaptado eram uma das últimas provas de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que na terça-feira foram adiados para 2021, devido à pandemia.



A competição continental de atletismo adaptado deveria juntar cerca de 600 atletas, entre os quais vários portugueses.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.