Comité Paralímpico convida atletas da Coreia do Norte

Mário Aleixo - RTP 02 Fev, 2018, 10:55 / atualizado em 02 Fev, 2018, 10:55 | Outras Modalidades

"Convidamos dois atletas da Coreia do Norte, tenho a esperança de que o país se estreie em Jogos Paralímpicos de Inverno", disse o presidente do IPC.



Andrew Parsons considerou que a "participação da Coreia do Norte enviará uma mensagem de paz através do desporto", acrescentando: "Os dois países poderem marchar juntos nas cerimónias de abertura e encerramento serão momentos muito especiais e históricos".



Os dois esquiadores convidados, Jonghyon Kim e Yucol Ma, praticaram em janeiro, na Alemanha, numa prova da Taça do Mundo, com o apoio do Comité Paralímpico Asiático.



Caso a Coreia do Norte aceite o convite, esta será a primeira vez que o país participa em Jogos Paralímpicos de Inverno, depois de já ter marcado presença nos Jogos Paralímpicos Londres2012 e Rio2016.