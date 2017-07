Comité Paralímpico diz que humildade foi o segredo para 10 medalhas nos Mundiais

24 Jul, 2017, 20:22 | Outras Modalidades

"Sinceramente não estava à espera [das 10 medalhas]. O nível competitivo destes campeonatos é cada vez maior e Portugal luta com grandes potências com condições completamente diferentes das nossas. A China, Inglaterra, França e os Estados Unidos têm estruturas muito bem organizadas e apostam forte neste tipo de competições", começou por dizer Luís Figueiredo à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Acompanhado pelos vários atletas portugueses, o também vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) confessou que conseguiram os "excelentes resultados com as armas que tem, com muita humildade e categoria".



O responsável pela comitiva portuguesa em Londres recordou como motivou os sues pupilos e a mensagem passada na véspera do início dos Mundiais.



"Os objetivos da equipa era chegar às finais, não haver pressão das medalhas e tentar obter o melhor resultado possível. Depois, nas finais, como se diz na gíria, as finais ganham-se. Quem está na final ganha ou pelo menos tem hipóteses de ganhar. Foi isso que eles fizeram e a grande maioria conseguiu", contou.



Para o futuro, o vice-presidente da FPA disse aos atletas para "continuarem a trabalhar e serem humildes para conseguirem o que querem".



Por fim, Luís Figueiredo deixou um recado às organizações para recrutarem pessoas deficientes com talento para a modalidade: "Incentivem as famílias e os potenciais atletas com deficiência a virem praticar este desporto. Isso é fundamental para continuarmos a manter este nível excelente de resultados".



Portugal arrecadou um total de 10 medalhas, cinco de prata e quatro de bronze, sendo que uma foi de ouro, por Cristiano Pereira, na final de 5000 metros, ao cabo de 14.28,80 minutos.