Comité Paralímpico reelege presidente

José Lourenço apresenta-se às eleições, adiadas de 2021 para este ano devido à pandemia, para um segundo mandato, durante o qual o CPP terá de organizar as missões aos Jogos Surdolímpicos, que vão decorrer em maio no Brasil, e aos Jogos Paralímpicos Paris2024.O atual presidente elege a “” e o “” como dois dos principais objetivos da candidatura.Eleito para o primeiro mandato em março de 2017, José Lourenço defende a necessidade de nos próximos anos continuar a “”.José Lourenço, que foi eleito para o primeiro mandato em março de 2017, mantêm-se quatro dos cinco vice-presidentes: Luís Figueiredo, Leila Marques, Filipe Rebelo e Sandro Araújo.O antigo atleta paralímpico Carlos Lopes deixa a vice-presidência, que desempenhou no mandato que agora cessa e na qual será substituído por Tiago Carvalho, para assumir o cargo de secretário-geral, que era ocupado por Manuel Costa e Oliveira.Criado em 2008, o CPP foi presidido por Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.A Assembleia Plenária Eletiva está agendada para as 18h00, no auditório da sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA).Têm direito de voto 46 membros do CPP: os membros ordinários (34 federações desportivas e as quatro associações nacionais das áreas da deficiência), os membros extraordinários (quatro instituições de ensino, Confederação de Treinadores de Portugal, Panathlon Clube de Lisboa e Fundação do Desporto), e um membro honorário (Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência).