Competições autorizadas em estado de emergência

”, disse a ministra de Estado e da Presidência, em entrevista à Antena1.Entre as medidas restritivas do estado de emergência que entrou esta segunda-feia em vigor estão o recolher obrigatório noturno durante a semana (entre as 23h00 e as 5h00) e ao fim de semana a partir das 13h00 nos 121 concelhos de maior risco de contágio da covid-19.Nestes 121 municípios, abrangendo 70% da população residente, estão incluídos todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.





Calendário mantém-se







”, afirmou o primeiro-ministro, António Costa, em 31 de outubro, no final de um conselho de ministros extraordinário.Portugal contabiliza pelo menos 2.896 mortos associados à covid-19 em 179.324 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).