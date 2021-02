Concha Balsemão eliminada nos "oitavos" do Great Lakes Pro

A surfista algarvia, de 18 anos, chegou aos oitavos de final da prova da categoria QS 1.000 disputada em Boomerang Beach, na Nova Gales do Sul, ao superar três "heats", caindo apenas na ronda de acesso aos "quartos".



Concha Balsemão conquistou 6,7 pontos (3,6 e 3,1), insuficientes para bater as australianas Kobie Enright e Philippa Anderson, que somaram 11,57 e 11,5, respetivamente, e assegurou o terceiro lugar no "heat", ao bater a também australiana Charlize Everitt, que totalizou 5,77.



“Estou muito feliz com o nono lugar no Great Lakes Pro. Tive uma ótima experiência, a surfar boas ondas, a conhecer um novo local e novas pessoas. É isso que adoro nas competições. Aprender sempre com um sorriso na cara pronto para a próxima aventura”, escreveu a surfista da praia da Bordeira, em Aljezur.



Este foi o melhor resultado de Concha Balsemão no circuito, depois do 17.º lugar no Caparica Pro, em 2019. Nas outras duas presenças, não tinha ido além da primeira ronda (33.º lugar), no Caparica Pro, de 2018, e no Careiroá Las Americas, em Tenerife, em 2019.