Confederação do Desporto de Portugal com eleições a 13 de novembro

O presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Daniel Monteiro, João Paulo da Rocha, antigo presidente da Federação de Ginástica de Portugal, e Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, já apresentaram candidaturas à presidência da CDP.Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se demitiu do cargo para assumir a presidência do Instituto Nacional de Desporto, antecessor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).O ato eleitoral vai decorrer na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, entre as 12h30 e as 18h30, naquele que é o único ponto da ordem de trabalhos desta Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais.