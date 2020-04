Confederação do Desporto promove campanha para manter população ativa

A iniciativa, promovida no âmbito do Dia Mundial da Saúde, que se assinala na terça-feira, conta, entre outros, com a colaboração do selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, e da piloto Elisabete Jacinto, e está acessível nas redes sociais do organismo.A CDP, “numa altura em que se visa o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde”, que apela ao isolamento como medida de combate à covid-19, “em conjunto com a família desportiva, partilha uma série de dicas em que apresenta o desporto como o escape a este período de quarentena”.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil. Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 560 mil infetados e perto de 39 mil mortos.Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.