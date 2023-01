Confederação do Desporto quer colocar setor na agenda política

A CDP elenca as conclusões da cimeira de presidentes, realizada na terça-feira, considerando que o desenvolvimento desportivo que os seus associados anseiam está posto em causa, pelo que é preciso “encontrar um antídoto”.”, refere a CDP, acrescentando: “”.O organismo garante que os representantes de 44 federações que participaram na cimeira entendem que oA CDP considera “necessário agir” para contrariar alguns números que indica, entre os quais o peso de 0,045% do desporto no OE, cerca de 40% abaixo da média europeia; e o dispêndio médio anual por atleta federado que se situa nos 75 euros.”, refere o comunicado.Nas conclusões da reunião, é também destacado o facto de “”.”, lê-se no comunicado.Entre as iniciativas previstas para contrariar a realidade atual, incluem-se, de acordo com a CDP, “ações de sensibilização junto do Governo e demais forças políticas com assento parlamentar”.